Napoli: Borrelli (Verdi), vecchi seggiolini del San Paolo in vendita per finanziare manutenzione delle palestre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti della decisione dell'assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello di mettere in vendita i vecchi seggiolini del San Paolo tramite una piattaforma di crowfunding per finanziare la manutenzione delle palestre scolastiche o per realizzare un nuovo campetto in città". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Dopo la vergogna - hanno proseguito Borrelli e Simioli - dei seggiolini rubati al San Paolo dopo Napoli-Inter ci fa piacere apprendere che i veri tifosi, quelli rispettosi delle regole, potranno avere come cimelio un pezzo del vecchio San Paolo, quello che ha vissuto i mondiali del '90, il secondo scudetto e la risalita del Napoli dalla Serie C alla Champions". "Allo stesso modo - hanno concluso Borrelli e Simioli - esprimiamo soddisfazione per la notizia che il ricavato sarà impiegato per lavori di utilità sociale". (Ren)