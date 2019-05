Napoli: Borrelli (Verdi), Eav bonifichi stazione La Pigna per eliminare umidità e scritte dei writers

- "Alcuni cittadini ci hanno segnalato le condizioni pietose in cui versa la stazione La Pigna della Circumvesuviana a Casalnuovo. A causa dell'umidità una delle pareti è diventata verde, invasa dalla muffa. Anche il resto della stazione è in preda al degrado con mura invase dalle scritte e sporcizia. Lo scenario è degno di un film horror. Si tratta di una situazione assolutamente inaccettabile". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo inviato una nota all'Eav per chiedere una bonifica strutturale della stazione – ha aggiunto -. Occorre eliminare l'umidità e ritinteggiare le pareti invase dalla muffa, oltre a restituire dignità a tutte quelle opere murarie che sono state oggetto di deturpamento a opera dei writers”. “Chi viaggia con la Circumvesuviana ha diritto a stazioni pulite e decorose", ha concluso Borrelli. (Ren)