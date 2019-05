Napoli: domani a Palazzo Pacanowski il seminario "Insurance and finance day"

- Domani alle ore 10 a palazzo Pacanowski, in via generale Parisi 13 a Napoli, si terrà il seminario “Insurance and finance day” e la presentazione del master in “Governo dei rischi assicurativi”. Per il secondo anno consecutivo il dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’università Parthenope, in collaborazione con “Insurance gold brokers” e “Iriss Cnr” promuove l’“Insurance and finance day”. Il seminario nasce con lo scopo di sviluppare un dibattito tra accademia e impresa in merito alle strategie delle imprese assicurative e finanziarie e per diffondere la cultura delle assicurazioni anche nella formazione universitaria. Nell'ambito dell'incontro sarà presentato il master di II livello in “Governo dei rischi assicurativi – Magrisk” a cura dei co-direttori, i professori Francesca Perla e Antonio Coviello, e saranno consegnati due premi, a Maria Bianca Farina – presidente Ania ed a Paolo Bedoni – presidente Cattolica assicurazioni. (Ren)