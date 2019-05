Arzano (Na): D’Angelo, Ronghi, Cavucci (Fdi), restiamo in campo per la grande svolta

- "Resteremo fermamente in campo per le prossime elezioni per dare ad Arzano l'amministrazione trasparente e di prospettiva, di cui necessita, e rivolgiamo un accorato appello agli arzanesi affinchè non arretrino di un millimetro e restino al nostro fianco per dare una svolta al nostro territorio". È quanto ha affermato il candidato sindaco di Fratelli d'Italia Giuseppe D'Angelo in merito alla decisione della commissione prefettizia di scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni camorristiche e allo stop alle elezioni in corso. "Arzano viene colpita per la terza volta dallo scioglimento dell'assise cittadina per infiltrazioni e condizionamenti della camorra – ha osservato D’Angelo -. Una patologia difficile da estirpare in un territorio martoriato dalle inefficienze amministrative, dalla crisi economica e dalla povertà avanzante, tutto questo rafforza ulteriormente il nostro progetto politico per una Arzano alternativa, che necessita di trasparenza, legalità e sviluppo e che raggruppi le forze sane della città. Forti di questo obiettivo ripartiremo per voltare pagina e restituire dignità al nostro territorio". (segue) (Ren)