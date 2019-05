Napoli: Fondazione Grimaldi e Aaa-Accogliere ad arte insieme per il progetto "Spes-f" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa iniziativa di Aaa, Accogliere ad arte, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi è un un ulteriore passo verso l'ampliamento della comunità dell'accoglienza, che arriva in questa occasione fino alle famiglie in una logica di reciproca valorizzazione tra luoghi e persone". Lo ha dichiarato Francesca Amirante, ideatrice dell’iniziativa e presidente dell’associazione Progetto museo che coordina l'iniziativa. "È questa - ha proseguito Amirante - l’idea alla base di Aaa, Accogliere ad arte: valorizzare il patrimonio culturale e artistico e migliorare l’accoglienza a turisti e visitatori, per rendere sempre più accogliente la nostra città e anche rendere i cittadini sempre più consapevoli del grande patrimonio che la loro città possiede e della necessità di custodirlo e di prendersene cura come comunità”. Luca Marciani, direttore della Fondazione Grimaldi ha aggiunto: “Napoli è una città dalle infinite risorse, la qualità dei suoi musei, opere d’arte e scorci la rendono famosa nel mondo. Questa conclamata bellezza può divenire una delle leve di riscatto per molte famiglie, per accrescere il loro bagaglio professionale e culturale, per valorizzare il senso civico e l’appartenenza, per appassionarsi e appassionare i figli al bene e al bello. L’attenzione della Famiglia Grimaldi ai problemi sociali della città, ben espressa dai molti progetti concreti di solidarietà attivati, ben si sposa qui con ciò che rende grande la nostra città: il suo fascino e la sua bellezza”. (Ren)