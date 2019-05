Campania: oggi ad Avellino la 12esima tappa di "@ascuolasenzabulli" del Corecom (3)

- Il presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, ha lanciato un appello accorato agli studenti: "Non abbiate paura di denunciare e non temete di rimanere soli ad affrontare le vostre difficoltà. I mezzi di comunicazione digitale rappresentano una grande opportunità dietro la quale si nascondono grandi insidie. Per questo è fondamentale non nascondersi, non avere paura di rivolgersi ai propri genitori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, in caso di bisogno di aiuto". Prima dell'intervento del rappresentante delle forze dell'ordine gli studenti hanno proposto letture e video dimostrativi di informazione e denuncia sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La Polizia postale e delle comunicazioni (Giuseppe Giorgio e Michele Stanco) ha evidenziato dati e pericolosità del fenomeno, rimarcando con forza sui possibili reati che possono scaturire da comportamenti di bullismo e cyberbullismo attraverso la proiezione dei video realizzati appositamente per campagna di prevenzione su questi temi. I filmati hanno catturato l'attenzione della platea, stimolando il dibattito della giornata. (segue) (Ren)