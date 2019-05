Campania: oggi ad Avellino la 12esima tappa di "@ascuolasenzabulli" del Corecom (4)

- La psicologa Elena Grimaldi ha ricordato come "oggi siamo alle prese con una comunicazione artificiale che comporta una perdita di contatti sociali. Bullismo e cyberbullismo sono offese che feriscono che non si cancellano eliminando un post da Fb oppure su altri social media". Tra i protagonisti della giornata anche Domenica De Bernardo, vicepreside e referente dell'istituto per il bullismo, Bruno Ronca, comandante della Stazione dei Carabinieri di Avellino e Giovanni Corporente, dirigente del Corecom Campania, che ha lanciato l'appello ai giovani studenti sui pericoli della “rete” e degli strumenti digitali che devono essere utilizzati con consapevolezza e senza improvvisazione per non cadere nelle tentazioni del web. (Ren)