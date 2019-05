Sanità: lunghe file per debiti insoluti verso Sistema sanitario, Direzione avvia verifiche

- In questi giorni migliaia di cittadini si starebbero recando presso gli uffici dell’Asl per chiedere il rinnovo dell’esenzione ticket per reddito. Nella sola Asl Napoli 2 Nord sarebbero circa 300mila i cittadini esenti per questioni economiche. Da quest’anno, per la prima volta, coloro che nel passato secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno goduto dell’esenzione senza averne titolo non possono chiedere una nuova esenzione, a meno di pagare quanto dovuto negli anni scorsi. Questa tipologia di assistiti, contrassegnata da un “bollino rosso” nelle banche dati del Ministero, potrà recarsi nei giorni e negli orari stabiliti presso il proprio Distretto di residenza chiedendo informazioni utili a regolarizzare la propria posizione. Nel solo Distretto 41 - che serve i comuni di Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo – sarebbero circa 7mila i pazienti con “bollino rosso”. (segue) (Ren)