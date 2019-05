Napoli: Borrelli (Verdi), inchiesta e sospensione preventiva medici per il paziente morto soffocato da pizza

- "Riteniamo giusto che il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva abbia aperto un'inchiesta interna per chiarificare la dinamica ed eventuali responsabilità in relazione alla morte di un paziente all'ospedale San Paolo determinata dal soffocamento a causa di un pezzo di pizza. Secondo quanto lamentato dai familiari il paziente poteva essere salvato e i ritardi nelle manovre salvavita avrebbero provocato il decesso". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli sull'episodio verificatosi sabato sera presso l'ospedale di via Terracina. "Abbiamo inviato una nota all'Asl chiedendo di sospendere preventivamente i medici coinvolti, nell'attesa di conoscere i risultati dell'inchiesta interna – ha concluso Borrelli -. Qualora emergano delle responsabilità chiederemo all'azienda sanitaria di procedere con la massima severità nei confronti di coloro che non hanno garantito le cure nel modo più efficace possibile". (Ren)