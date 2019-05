Turismo: Torino e il Piemonte all'IMEX di Francoforte

- Presentare Torino e il Piemonte come destinazione per il settore congressuale e incentive: è questo il principale obiettivo della presenza di Turismo Torino e Provincia e VisitPiemonte, in collaborazione con Enit, alla più importante fiera internazionale per meeting e viaggi incentive, l’IMEX, che si svolge a Francoforte dal 21 al 23 maggio. All’interno dello spazio Enit, il Convention Bureau dell’ATL del capoluogo piemontese è presente con un desk per promuovere la destinazione quale location per organizzare eventi e congressi e con una fitta agenda di appuntamenti. E non solo. Durante la fiera, giornalisti e operatori sono invitati a partecipare alla presentazione “ Torino and Piemonte: what’s new? Come to discove r” mercoledì 22 maggio alla ore 10.30. L’occasione per porre l’attenzione sulle principali novità che riguardano il territorio piemontese. Come sottolinea l’ Assessora al Turismo della Regione Piemonte, la volontà dell’ente è stata quella di allargare a tutta la regione l’importante lavoro maturato sul settore congressuale da Turismo Torino e Provincia per farne un elemento d’attrazione anche per altre città e territori come le Langhe, Patrimonio Unesco, o i laghi. Secondo i dati dell’Oice 2018 - Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi - il congressuale ha generato nel capoluogo piemontese l’11,4% delle presenze alberghiere ed extra-alberghiere dell’intera regione. E’ un dato rilevante che sottolinea un’attività congressuale significativa per Torino e che implica una consistente ricaduta economica non soltanto per il comparto alberghiero ma anche ristorativo e commerciale. Il nostro obiettivo è quello di aumentare di anno in anno questa percentuale e di estenderlo all’intera regione Piemonte . (segue) (Rpi)