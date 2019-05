Rifiuti: violazioni ambientali, sequestri per oltre 12 milioni tra Napoli, Salerno e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Noe di Napoli, Salerno e Caserta hanno operato sequestri per oltre 12 milioni di euro e denunciato 14 persone nell’ambito delle attività di monitoraggio sul rispetto della normativa ambientale nella “Terra dei fuochi”. Le 14 denunce ai danni di altrettanti gestori d’azienda contestano i reati di gestione illecita, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva ed in osservanza o assenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e scarico reflui. In particolare, a Marcianise (Ce) i militari hanno posto sotto sequestro un’area di pertinenza di un’azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti, utilizzata per lo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti pari a 100mc ed a Vairano Patenora (CE) un capannone di circa 250 mq. adibito ad attività di officina meccanica, al cui interno erano ammassati rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste, oli esausti e materiali ferrosi. A San Giuseppe Vesuviano (Na) è stato accertato un illecito smaltimento di rifiuti da parte di una ditta, operante nel settore del “confezionamento di indumenti tessili”, costituiti prevalentemente da imballaggi, guaine bituminose, scarti di lavorazione, materiale da demolizione e costruzione. (segue) (Ren)