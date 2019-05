Napoli: Borrelli e Iodice (Verdi), solidarietà a consigliere Polio inciampato in scooter in divieto di sosta in via Toledo

- "Esprimiamo solidarietà a Francesco Polio per l'incidente che lo ha visto protagonista e gli auguriamo una pronta guarigione. È inciampato in uno scooter in sosta vietata e si è procurato una ferita in via Toledo. Purtroppo è rimasto vittima di un fenomeno dilagante a Napoli, quello dei motorini parcheggiati in divieto di sosta”. Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del Sole che ride alla II Municipalità Salvatore Iodice. “Sempre più spesso gli scooter vengono parcheggiati dove non è consentito, come ad esempio sui marciapiedi, in modo da rappresentare un pericolo per i pedoni – hanno aggiunto -. Pensiamo ad esempio alle persone anziane che rischiano di farsi molto male a causa di tale atteggiamento o alle mamme con i carrozzini e i disabili che non riescono a passare”. “Il fatto evidenzia un ulteriore dato che denunciamo da tempo: i fenomeni di inciviltà non interessano esclusivamente le aree periferiche ma caratterizzano anche le vie del centro che, almeno sulla carta, dovrebbero essere oggetto di controlli stringenti da parte di polizia municipale e forze dell'ordine", hanno concluso Borrelli e Iodice. (Ren)