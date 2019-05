Infrastrutture: Toninelli, 5 giugno riapre ponte Colorno-Casalmaggiore, fondi disponibili per nuova opera

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che "il 5 giugno finalmente verrà riaperto alla viabilità" il ponte che collega la provincia di Cremona e la provincia di Parma. Il responsabile del Mit lo ha detto in una diretta Facebook proprio dal ponte che collega Colorno a Casalmaggiore precisando che tra le prime cose fatte dal suo insediamento c'è stata quella di "sbloccare i 6 milioni di euro necessari da dare alle province per mettere in sicurezza questo ponte" la cui chiusura, per Toninelli è la "peggiore" tra le eredità ricevute dal Movimento cinque stelle. "Per troppi anni - ha spiegato - non si sono impegnati soldi che c'erano per la manutenzione". (segue) (Rin)