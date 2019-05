Infrastrutture: Toninelli, 5 giugno riapre ponte Colorno-Casalmaggiore, fondi disponibili per nuova opera (2)

- Quanto alla ristrutturazione eseguita sull'infrastruttura, il titolare del dicastero di Porta Pia ha detto che "ha una vita massima di circa 10 anni" perché è stata messa a punto "un'idea progettuale del nuovo ponte" per la quale sono già stati stanziati fondi. Toninelli ha quindi sottolineato che il modello decisionale alla base del M5s al governo è di "andare sul territorio, recepire le istanze dei cittadini e trasformarle in atti concreti". Un emendamento alla legge di Bilancio ha consentito di "portare 250 milioni di euro per la ristrutturazione, la costruzione di ponti nuovi e il finanziamento dei nuovi progetti". (Rin)