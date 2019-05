Regionali Piemonte: Conticelli (Pd), sì a Chiamparino per completare percorso di rinascita, basta dilettanti allo sbaraglio

- "Penso che il presidente Chiamparino debba completare un percorso iniziato nel 2014 e che altri 5 anni di governo del Piemonte potrebbero dare continuità ad un cammino di rinascita che è già cominciato e sta dando i suoi primi frutti concreti. Diamo fiducia ad una persona capace e competente: di altri dilettanti allo sbaraglio non abbiamo bisogno". Nadia Conticelli, 53 anni, consigliera regionale uscente, è nella lista dei candidati del Partito Democratico per le elezioni regionali del Piemonte, in programma il prossimo 26 maggio, a sostegno di Sergio Chiamparino. Quando manca più di una settimana al voto, dice: "I miei obiettivi per le elezioni? Fare qualcosa di concreto per i miei concittadini. La ripresa economica nella nostra Regione è ancora flebile e soprattutto non omogenea. Ci sono aree geografiche, come ad esempio il cuneese, dove la crisi è ormai alle spalle grazie ad un tessuto produttivo e ad una rete imprenditoriale che in Italia non ha eguali. Ma esistono altre aree dove la crisi morde ancora, soprattutto nel torinese, dove il passaggio da un'economia prevalentemente legata al settore metalmeccanico ad un sistema economico multiforme e senza un settore dominante non ha ancora permesso alla fitta rete di piccole e medie imprese che caratterizzano l'economia torinese di riprendere a crescere come nel passato. A mio parere il Piemonte dovrebbe investire principalmente nella tutela e promozione, in Italia e nel mondo, delle sue eccellenze (che sono davvero tante) soprattutto nel settore agroalimentare, nella ricerca medica, nell'innovazione tecnologica ma anche nelle sue risorse storico-culturali. E ancora, occorre sostenere maggiormente gli incubatori di start up, con finanziamenti ad hoc per giovani ricercatori e le nuove imprese più innovative: penso possa essere il motore di sviluppo più lungimirante per una regione come la nostra che deve rilanciare il suo tessuto produttivo". (segue) (Rpi)