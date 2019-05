Regionali Piemonte: Conticelli (Pd), sì a Chiamparino per completare percorso di rinascita, basta dilettanti allo sbaraglio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Nadia Conticelli bisognerebbe far qualcosa per contrastare il cambiamento climatico anche a livello regionale? "Il cambiamento climatico certamente è un fenomeno che ha colpito anche il Piemonte e comincia ad essere percepito dai cittadini come un problema reale che tocca tutti, nessuno escluso. Come Governo regionale abbiamo fatto ciò che era in nostro potere per contribuire ad arginare i danni dovuti all'inquinamento e ad una errata gestione dei rifiuti. Mi riferisco in particolare ai fondi per la messa in sicurezza e la realizzazione di nuove piste ciclabili; al Nuovo Piano di Gestione Rifiuti che prevede una riduzione dei rifiuti urbani, l'aumento della differenziata e del riciclo dei rifiuti stessi, una nuova tariffazione più conveniente per chi produce meno rifiuti; il completamento della mappatura dei siti inquinati dall'amianto e la bonifica dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato; il Piano regionale di qualità dell'aria, ossia il documento programmatico che definisce i principi e gli obiettivi su cui dovranno convergere tutti i provvedimenti che avranno impatto diretto o indiretto sulle emissioni in atmosfera; gli incentivi all’efficientamento energetico e all’economia circolare. Temi da potenziare, se vogliamo centrare gli obiettivi: una maggiore cultura del riuso e del riutilizzo dei beni e degli immobili dismessi, maggiore divulgazione delle tematiche legate all'ambiente, incentivare comportamenti responsabili e sostenibili da parte di tutti i cittadini piemontesi in materia di gestione dei rifiuti, impianti di riscaldamento, fonti rinnovabili". (segue) (Rpi)