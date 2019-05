Regionali Piemonte: Salvini, comizio finale giovedì a Novi Ligure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini terrà il comizio finale della campagna elettorale per le elezioni regionali del Piemonte giovedì 23 maggio alle ore 21 a Novi Ligure. Lo annuncia, con una nota, il Carroccio. Migliaia di militanti da tutta la Regione raggiungeranno il Comune di Novi, in provincia di Alessandria, con pullman e auto, in arrivo da tutte le province piemontesi.(Rpi)