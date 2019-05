Castellammare: Cirielli (FdI), certo dell'onestà del consigliere Sica. Non prendiamo lezioni di legalità dalla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun dubbio su onesta, moralità e legalità che da sempre contraddistinguono l'impegno politico del consigliere comunale di Castellammare di Stabia Ernesto Sica, finito al centro di una polemica, costruita ad arte dalla sinistra, per la sua partecipazione a un evento pubblico dove c'erano decine di persone e dove è stato fotografato con alcuni pregiudicati". Lo ha affermato in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi. "Fratelli di Italia non prende lezione di legalità dalla sinistra, che in Campania e anche a Castellammare, non si è certamente distinta per trasparenza e moralità. Al consigliere Sica vanno la mia solidarietà e l'invito a continuare nell'attività amministrativa", ha concluso Cirielli. (Ren)