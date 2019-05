Regionali Piemonte: Cuneo, incontro sulle infrastrutture con la lista Chiamparino per il Piemonte del Sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, lunedì 20 maggio, alle 18, la lista Chiamparino per il Piemonte del Sì organizza, a Cuneo, nella Sala Falco del Centro Incontri della Provincia in corso Dante, 41, l’iniziativa sul tema “Parliamo di Infrastrutture”. Intervengono una delle fondatrici del Comitato “Sì, Torino va avanti”, Giovanna Giordano Peretti, il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, e l’assessore regionale e candidato, Alberto Valmaggia. Partecipano gli altri candidati della lista per la provincia “Granda” Valeria Anfosso, Franco Demaria, Enrico Tesio e Silvano Valsania. Modera Marco Fino. (Rpi)