Ercolano (Na): domani a Villa Campolieto la tavola rotonda "Quanto conta oggi l'Employee experience?"

- Domani, alle ore 15.30 presso la Villa Campolieto di Ercolano (NA), si terrà la tavola rotonda sull'Employee experience dove alcune grandi aziende come Enel, Gori, Prysmian, Rdr, Novartis e Sapa si confronteranno sul tema della direzione delle risorse umane. La tavola rotonda "Quanto conta oggi l'Employee experience?", organizzata in collaborazione con l'Associazione italiana per la direzione del personale, Aidp, si svolgerà in occasione della presentazione dei project work di fine corso degli studenti del Master Hrm, Gestione delle Risorse umane master accreditato Asfor. Gli argomenti degli elaborati sono stati assegnati ai corsisti dalle aziende protagoniste dell'incontro. Aprirà i lavori Enrico Cardillo, direttore generale Stoà. Interverranno Matilde Marandola, presidente Aidp-Campania; Franco Cipriano, past president Aidp-Campania; Francesco Caputo, Prysmian; Angelo del Vecchio, Enel; gli ex alunni, oggi in ruoli direttivi Hr, Francesco Manzo, Novartis, e Marialaura Matteucci, Sapa, e ancora Salvatore Rubbo, Gori, e Marco Sprocati, Rdr. Il direttore del master, Cardillo, ha spiegato: "Il punto di forza dei nostri master è il confronto diretto dei nostri studenti con le aziende, un mondo in continua evoluzione, attraversato da profonde riorganizzazioni interne". Enrico Viceconte, direttore scientifico del Master Hrm ha aggiunto: "Gli allievi della XVIII edizione di questo corso hanno affrontato nei project work temi di grande attualità a contatto con le aziende. I loro punti di forza sono comunque i 'fondamentali' dell'HR management, che hanno appreso dalle aziende e dai docenti con un taglio pratico. Sono pronti per la fase di stage curriculari in azienda, dove si faranno onore". (Ren)