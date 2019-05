Campania: Giannuzzi (M5s), nostra riforma del 416-ter spezza legame tra voto di scambio e politica

- “La nostra riforma del 416-ter spezza il legame tra voto di scambio e politica. La nuova legge conferma che siamo l'unica forza concretamente impegnata per la legalità. I cittadini chiamati al rinnovo dei Consigli comunali il 26 maggio possono scegliere il Movimento 5 Stelle per liberarsi dalla morsa politico-mafiosa e guadagnare il diritto ad essere governati con responsabilità e trasparenza”. Così la senatrice del Movimento 5 stelle Silvana Giannuzzi ha commentato la nuova norma che accomuna il reato di scambio a quello di associazione di stampo mafioso. La parlamentare originaria di Pozzuoli ha evidenziato poi le vicende di alcuni Comuni campani al voto, commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata: “Penso a Casavatore e Crispano, a nord di Napoli - ha spiegato - dove, secondo gli inquirenti, i clan controllavano persino le feste di paese. A Crispano, chi governava la città nel 2016 avrebbe lasciato alla malavita la possibilità di condizionare la Festa dei Gigli persino nei giorni in cui avveniva l'accesso ispettivo per accertare le collusioni”. (segue) (Ren)