Lavoro: occupazione giovanile, al via in Piemonte "Garanzia Giovani 2"

- Dal mese di luglio i giovani piemontesi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano potranno accedere ai servizi di politica attiva messi a disposizione da Garanzia Giovani 2. Prende infatti il via in Piemonte la nuova programmazione dell’iniziativa europea volta a favorire l’occupazione giovanile, con un investimento per la nostra regione di 37 milioni di euro. Nei giorni scorsi gli uffici dell’assessorato regionale al Lavoro hanno approvato il bando rivolto agli operatori accreditati per i servizi al lavoro che, a seguito della procedura di valutazione, saranno selezionati per offrire i servizi di Garanzia Giovani. Si tratta di una serie di attività per avvicinare gli under 30 al mondo del lavoro, che comprendono: l’orientamento specialistico (colloqui individuali e laboratori di gruppo), i servizi di identificazione e validazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro attraverso attività di promozione dei profili e delle competenze dei giovani nei confronti del sistema imprenditoriale e l’attivazione di tirocini extracurricolari, della durata di sei mesi a tempo pieno, nel rispetto delle linee guida regionali. (segue) (Rpi)