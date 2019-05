Lavoro: occupazione giovanile, al via in Piemonte "Garanzia Giovani 2" (2)

- A parziale copertura dell’indennità di tirocinio, la Regione riconosce al giovane, attraverso l’Inps, un contributo economico di 1800 euro, mentre la restante parte è corrisposta dall’azienda. Nel caso dei servizi di accompagnamento al lavoro, inoltre, le agenzie per il lavoro sono remunerate “a risultato”, in base cioè ai contratti di almeno sei mesi a tempo determinato o a tempo indeterminato che riescono ad attivare. Per aderire alle attività proposte, il giovane deve iscriversi al portale nazionale Garanzia Giovani, presentarsi o essere convocato dai centri per l’impiego regionali, dove viene preso in carico e riceve un primo orientamento, e quindi scegliere l’operatore accreditato che, a seguito della selezione regionale, erogherà le misure di orientamento specialistico e di politica attiva del lavoro. (segue) (Rpi)