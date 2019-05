Capri: mercoledì il convegno "Il turismo internazionale a Capri e nella Costiera Amalfitana: i dati del mercato"

- Si terrà mercoledì alle 11, al Grand Hotel Quisisana in via Camerale, a Capri, il convegno “Il turismo internazionale a Capri e nella Costiera Amalfitana: i dati del mercato”. All’evento interverranno: Stefano Rizzi, country manager Global blue Italia; Maria Pina Carai, head of client management global merchant services Italy American Express; Antonio Barreca, direttore generale Federturismo; Patrick Horne, chief of political and economic office – US Consulate general Naples. (Ren)