Campania: oggi ad Avellino la 12esima tappa di "@ascuolasenzabulli" del Corecom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna attivare immediatamente la rete degli 'sportelli d'ascolto' sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presenti negli istituti della Campania. Avvicinare scuole e istituzioni è il modo migliore per sostenere i nostri giovani e noi da tempo stiamo lavorando su questo, per ottenere una migliore qualità della vita dei nostri cittadini". Queste le parole di Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, nella dodicesima tappa di “@scuolasenzabulli” che si è svolta presso l'istituto comprensivo "Cocchia-Dalla Chiesa" di Avellino, promossa dal Comitato regionale delle comunicazioni della Campania. "L'apertura degli sportelli per la violenza sulle donne e il finanziamento di 16 milioni di euro al comune di Avellino per il risanamento ambientale dell'ex Isochimica - ha aggiunto la presidente D'Amelio -, sono nuovi segnali concreti che la Regione Campania intende investire per il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini". (segue) (Ren)