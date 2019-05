Campania: oggi ad Avellino la 12esima tappa di "@ascuolasenzabulli" del Corecom (2)

- Tra i protagonisti dell'appuntamento irpino il direttore del Servizio ispettivo dell'Agcom, Ivana Nasti, che ha sottolineato come "il bullismo risponda a delle statistiche ben precise. In ogni scuola ci sono bulli e bullizzati e la violenza è sempre reale anche quando il mezzo è virtuale. Allora bisogna partire dalla scuola e dalle famiglie. Imparare a riconoscere comportamenti sbagliati e cercare di correggerli. In questo la scuola ha un ruolo importante, imparando a lavorare sulle emozioni e sul corpo. Una delle esperienze che hanno offerto i migliori risultati in tal senso è stata quella di introdurre la meditazione nel corso delle ore di educazione motoria per ritrovare armonia con noi stessi e gli altri". Nel suo intervento Silvia Gaetana Mauriello, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Cocchia-Dalla Chiesa" di Avellino, ha evidenziato come "la legalità sia il punto di partenza di tutti i progetti. Noi su questo argomento stiamo lavorando molto anche perché la scuola si faccia portatrice di valori positivi riuscendo ad accedere ai cuori dei ragazzi. Serve una nuova cittadinanza attiva. Il mondo giovanile è molto complesso e l'istituzione scolastica cerca di fornire ogni possibile azione capace di generare una sinergia con le istituzioni". (segue) (Ren)