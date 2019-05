Napoli: domani il forum sulla fatturazione elettronica promosso da commercialisti e giornalisti

- "La fatturazione elettronica con centinaia di milioni di file, transitati attraverso il Sistema di interscambio, dal primo gennaio 2019 ad oggi dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del b2b, attestano ancora una volta l'ottimo operato telematico del contribuente impresa. Della serie lo Stato chiama il cittadino risponde. L'obbligatorietà telematica imposta per legge, implica il sostenimento di costi, da parte dell'imprenditore e del professionista. Adeguamento continuo in progress di hardware e software, formazione continua per la corretta applicazione di procedure, il tutto a nome dell'efficientamento dell'operatività della Pa. Per il 2020 è prevista la precompilata Iva con la facilitazione del sistema dei controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria". Così Vincenzo Tiby, consigliere delegato all'informatica dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum "Fatturazione elettronica B2B e B2G, work in progress ed analisi operative" promosso dall'Odcec di Napoli e dall'Ordine dei giornalisti della Campania, che si terrà domani alle 10, presso la sala conferenze dell'Emeroteca Tucci (Palazzo delle Poste, piazza Matteotti, 2). (segue) (Ren)