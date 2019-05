Napoli: domani il forum sulla fatturazione elettronica promosso da commercialisti e giornalisti (2)

- "Prosegue la collaborazione con gli altri ordini professionali ed in particolare con i commercialisti partenopei, con i quali sono in calendario diverse iniziative", ha sottolineato Ottavio Lucarelli, numero uno dei giornalisti in Campania. "La fattura elettronica è un argomento che interessa molti colleghi: lavoratori autonomi, free lance con partita iva che come tali, sono soggetti alle continue novità fiscali”. “Abbiamo pensato di offrire un contributo tecnico - ha aggiunto Lucarelli - spiegando le varie fasi dall'emissione, ricezione e gestione delle fatture elettroniche, divenute obbligatorie da gennaio scorso, con l'ausilio della Commissione Informatica, giuridica e procedurale dell'Odcec di Napoli”. "Agli stati generali delle professioni che, si sono svolti a Roma qualche settimana fa, per la prima volta si è parlato dei professionisti contabili come di 'incaricati di pubblico servizio' - ha sottolineato Vincenzo Moretta, presidente dei commercialisti napoletani -, considerando che oltre il 70 per cento del gettito erariale dello Stato Italiano passa attraverso i personal computer dei dottori commercialisti". Intanto la Regione Campania sta valutando l'ipotesi di prevedere bonus fiscali a vantaggio di chi può dimostrare il sostenimento di costi in genere per fronteggiare l'inesorabile evoluzione tecnologica dei processi amministrativi e gestionali quotidiani". All'incontro, moderato da Riccardo Izzo (consigliere segretario della Consulta degli Ordini Professionali Napoli e Campania), oltre a Lucarelli, Moretta e Tiby, interverranno Annabella Acunto e Lucia Fiore (rispettivamente vicepresidente e coordinatore scientifico della Commissione Informatica Giuridica Procedurale dell'Odcec di Napoli). (Ren)