Sanità: lunghe file per debiti insoluti verso Sistema sanitario, Direzione avvia verifiche (2)

- Il grande afflusso di persone e la complessità delle procedure di verifica di ciascun caso starebbero determinando grande disagio tra gli assistiti con “bollino rosso” chiamati a pagare, in molti casi, centinaia di euro di arretrati per poter ricevere nuovamente il diritto all'esenzione. La Direzione aziendale si è scusata con i cittadini per i disagi che si stanno verificando in questi giorni e starebbe provvedendo a verificare le modalità organizzative con cui ciascun Distretto sta portando avanti le operazioni di gestione delle richieste di esenzione da parte dei cittadini con “bollino rosso”. Negli ultimi tre anni per il solo periodo 2011/2013 l’Asl Napoli 2 Nord avrebbe recuperato oltre 2.5 milioni di euro tra i cittadini che avevano goduto dell’esenzione per reddito senza, tuttavia, averne titolo. (Ren)