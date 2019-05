Calcio a cinque: agricoltori in campo per sostenere territorio, Nola (Na) si aggiudica seconda giornata

- Sei squadre, 60 agricoltori scesi in campo per sostenere il proprio territorio in rappresentanza delle aziende agricole di Campania, Lazio, Toscana, Umbria e Marche, partite combattutissime e tanti goal: grande agonismo e un forte coinvolgimento hanno animato la seconda giornata del torneo di calcio a 5 “Adama Italy Cup, che si è svolta a Roma questo fine settimana. A vincere il girone è stata la squadra Simonetti di Nola (Napoli), che ha battuto in finale per 5-3 la squadra Leo Group di Fondi e che rappresenterà la Campania alla fase finale del torneo, prevista l’8 giugno sempre a Roma. La squadra Simonetti ha scelto di sostenere, in caso di vittoria finale, l’associazione Autism Aid Onlus, che si occupa di ragazzi autistici, con difficoltà di relazione nei confronti delle altre persone, per il progetto “Coltiviamo Talenti”, con interventi formativi e attività pratiche di agricoltura, giardinaggio, cucina e organizzazione eventi, con lo scopo di aiutare i ragazzi a sviluppare potenzialità e nuove forme di espressione emotivo-comportamentali. Il calendario completo e tutte le informazioni utili sono disponibili su www.adamaitalycup.it(Ren)