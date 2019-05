Sanità: Asl Napoli 2 Nord, non ci sono barelle in Ps ospedale di Giugliano. Riorganizzazione funziona

- “In merito alle notizie circa la presenza di barelle nel Pronto Soccorso di Giugliano, la direzione strategica dell’Azienda sanitaria ha accertato stamattina che dal monitoraggio dell’ultimo mese non si sono registrati casi di permanenza di pazienti in barella, se non per il tempo utile alla valutazione da parte dei sanitari e a garantirne il ricovero in reparto. I pazienti ospitati in Osservazione breve intensiva (OBI), come in tutti i pronto soccorso italiani, sono accolti per un periodo che può prolungarsi fino a 24/48h, così da permettere una definizione del quadro clinico”. Così in una nota stampa l’Azienda sanitaria Napoli 2 Nord. “. “Da quando siamo arrivati stiamo lavorando molto sui Pronto Soccorso. Nel 2015 la struttura per l’emergenza del San Giuliano era una specie di ospedale da campo ospitata in ambienti provvisori che non tutelavano i pazienti gli operatori e la loro privacy - ha dichiarato Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord -. Abbiamo lavorato rapidamente per aprire l’attuale Pronto Soccorso che rappresenta un grandissimo miglioramento rispetto al passato. Sappiamo, tuttavia, che gli spazi sono insufficienti rispetto alla popolazione che grava sull’ospedale, tant’è vero che siamo in attesa dello sblocco di un finanziamento del Ministero, così da realizzare un ospedale ex novo. Nel frattempo continueremo coi lavori di adeguamento dell’attuale struttura.” (segue) (Ren)