Sanità: Asl Napoli 2 Nord, non ci sono barelle in Ps ospedale di Giugliano. Riorganizzazione funziona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di venerdì dalle ore 19.23 alle 20.32 si è verificato un black-out presso il pronto soccorso di Giugliano a causa di un guasto alla linea elettrica. Le lampade di emergenza e le apparecchiature mediche hanno garantito la continuità dell’attività senza determinare alcun problema a pazienti ed operatori. Il servizio tecnico ha ripristinato la situazione in poco più di un’ora. “È giusto ed opportuno che il nostro lavoro venga valutato dai cittadini e dagli organi di informazione; occorre però che vi sia la massima onestà intellettuale da parte di tutti - ha spiegato Paolo De Rosa, nuovo responsabile del pronto soccorso del San Giuliano -. Stiamo lavorando con molto impegno per migliorare la gestione del reparto. Non è vero quanto riportato in alcuni articoli giornalistici: non ci sono barelle in pronto soccorso, non ci sono attese di giorni, non ci sono pazienti abbandonati a loro stessi che devono urlare per essere ascoltati, non è vero che è necessario portarsi il termometro da casa (ogni infermiere ne ha uno), non si sono verificati ripetuti black-out elettrici. È vero, invece, che spesso familiari e pazienti non riconoscono i bisogni degli altri, pretendendo la massima attenzione dei sanitari anche per problemi non gravi”. “Non si possono costruire pubbliche denunce sulle illogiche pretese assistenziali di alcuni pazienti”, ha concluso De Rosa. (Ren)