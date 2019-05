Regionali Piemonte: Conticelli (Pd), sì a Chiamparino per completare percorso di rinascita, basta dilettanti allo sbaraglio (2)

- 'Il coraggio di dire Si' è un po’ il motto accompagnato Nadia Conticelli nel suo mandato di consigliera rispetto al completamento di importanti infrastrutture del Piemonte. Tanti cantieri importanti però sono ancora bloccati, penso a Tav, Metro 2, Terzo valico. Uno stallo che andrebbe risolto come? "Direi che la Regione Piemonte ha fatto la sua parte per quanto riguarda infrastrutture e Trasporti: ricordo i finanziamenti per sostenere il Trasporto pubblico locale, l'acquisto di nuovi bus e treni ecologici e di nuova generazione, il rafforzamento del Sistema ferroviario metropolitano, il salvataggio di Gtt, la più grande azienda di trasporto pubblico del Piemonte, con oltre 70 milioni di risorse, oltre agli investimenti sul rinnovo parco mezzi. Sono state attivate risorse per 102 milioni di euro per opere viarie in corso di realizzazione o in via di realizzazione. Inoltre, dopo anni di mancati investimenti in manutenzione, oltre 330 milioni sono stati messi a disposizione. La Regione ha infine seguito le trattative per il passaggio di gestione di 1000 km di strade dalla Provincia ad Anas, ottenendo l’impegno a realizzare specifici investimenti sulle strade trasferite. Ma non basta. La battaglia per sbloccare le grandi e piccole opere, dalla metropolitana torinese al completamento della linea per Lione, indispensabili per rilanciare il sistema trasporti della nostra regione realizzando infrastrutture all'altezza dei tempi che stiamo vivendo, è assolutamente necessaria e la stiamo conducendo. Ma purtroppo le decisioni che sbloccherebbero lo stallo sono in capo al Governo attuale, che prende tempo e non decide. Su questi temi sicuramente continuerò a lottare". (segue) (Rpi)