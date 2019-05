Regionali Piemonte: Conticelli (Pd), sì a Chiamparino per completare percorso di rinascita, basta dilettanti allo sbaraglio (5)

- Come giudica le politiche pentaleghiste a Torino e a livello nazionale? "A Torino mi sembra siano sufficienti 3 anni di amministrazione Appendino: provi a chiedere ai torinesi se sono soddisfatti delle promesse illusorie, dei tagli ai servizi, dell'impoverimento dell'offerta culturale, dell'aumento delle tasse comunali. Senza contare le opportunità perse, come le Olimpiadi, e la totale assenza di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte sul futuro della città, proprio da parte di chi sbandierava la trasparenza come elemento fondante dell’azione politica. Come cittadina quindi, ancor prima che come consigliera, mi sento di bocciare le politiche messe in atto nella mia città, ma sono ancora più spaventata da quelle a livello nazionale. Mi fa paura il tentativo, neanche troppo celato, di far regredire la nostra società ad un Medioevo che credevamo superato: si mettono in discussione i diritti delle donne, i diritti civili e la Festa della Repubblica così come la Festa della Liberazione. Noi saremo sempre dalla parte dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, dalla parte della Democrazia e della Libertà, che poi è l’unica vera modalità di stare dalla parte delle persone". (segue) (Rpi)