Regionali Piemonte: Conticelli (Pd), sì a Chiamparino per completare percorso di rinascita, basta dilettanti allo sbaraglio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un momento difficile per la politica italiana, complesso anche a livello europeo. Cosa pensa di questa Europa? "Secondo me il punto fondamentale è capire che l'Unione Europea non è un ente lontano ed impercettibile ma invece strategico e decisivo per il nostro futuro. Alcuni esempi? La difesa dei nostri prodotti agricoli e non al cospetto dei dazi americani e della concorrenza sleale, il roaming gratuito con tariffe telefoniche uniformi per tutti i Paesi dell'Unione, i fondi a sostegno di migliaia di progetti fondamentali per il nostro territorio e che l'Europa ci mette a disposizione, i soldi che all'interno di questi fondi vengono assegnati e che puntualmente non vengono spesi per le nostre inadempienze burocratiche. Le basta? Dobbiamo divulgare meglio cosa l'Europa può far per noi, capire meglio come agire per intercettare le tante opportunità che l'Unione Europea ci mette a disposizione".La lotta politica è veramente tra sovranismi ed europeismi o vede qualche rischio in più? "Il rischio vero a mio parere è non capire che un'Europa divisa nei suoi egoismi non porta a nulla di buono per tutti noi. Forse non abbiamo capito che le grandi potenze come Stati Uniti e Cina non si interfacceranno mai con una Unione Europea debole. Bensì si limiteranno a “fare la spesa” a nostro discapito, togliendoci spazio e opportunità a livello internazionale". (Rpi)