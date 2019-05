Salerno: catamarano in avaria, Guardia costiera soccorre otto turisti tedeschi

- Otto persone di nazionalità tedesca sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera di Salerno a seguito di un’avaria dell’imbarcazione su cui erano a bordo, nel tratto di mare antistante al litorale di Pastena. L’operazione di soccorso della Guardia costiera ha impedito l’impatto del catamarano contro gli scogli, rischio contro cui li aveva messi in guardia il conducente nella richiesta di aiuto. Gli occupanti dell’imbarcazione non hanno necessitato di assistenza medica; l’unità è stata ormeggiata al molo Manfredi del porto commerciale di Salerno. (Ren)