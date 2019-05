Napoli: venerdì al Museo della pace la tavola rotonda "Nutrizione, bellezza e benessere"

Settecentomila obesi e quasi 3 milioni le persone con un peso eccessivo di cui il 36% sono bambini. La Campania si è confermata maglia nera nella geografia italiana dell'obesità. Sono i dati diffusi dai suoi organizzatori alla vigilia del 2° corso di perfezionamento teorico-pratico su "Nutrizione, bellezza e benessere" che si svolgerà venerdì, ore 9, e sabato, a Napoli, al Museo della pace, alla presenza di esperti provenienti da tutta Italia per "Sensibilizzare tutte le specialità mediche alla prevenzione primaria di sovrappeso e obesità e avere gli strumenti adeguati per affrontare la giusta strategia dieto-terapica". L'inaugurazione del meeting avrà luogo al club Nautico della Vela, giovedì alle ore 19.30. In merito la biologia nutrizionista Adriana Carotenuto e il chirurgo vascolare Lanfranco Scaramuzzino hanno fatto sapere che l'evento avverrà "per scoprire dal vivo la qualità e la modalità di preparazione degli alimenti e delle bevande, dove si terrà un confronto ai fornelli per dimostrare come si può essere a dieta contenendo grassi e calorie non perdendo gusto e fantasia". Scaramuzzino venerdì al Museo della pace relazionerà sull'importanza dell'alimentazione nella prevenzione della malattia venosa. Previsti gli interventi, tra gli altri, del dermatologo Antonino Di Pietro, che illustrerà le tecniche innovative per la cura di numerosi inestetismi corporei legati proprio a sovrappeso e obesità; e del chirurgo endocrino dell'ospedale del Mare Stefano Spiezia, che affronterà le complicanze endocrine e metaboliche del paziente obeso, il deficit di vitamina D, l'approccio farmacologico e i problemi legati alla tiroide. Adriana Carotenuto ha aggiunto: "I numeri sono davvero allarmanti. Con le strategie giuste e un lavoro d'equipe adeguato potremmo dimezzarli".