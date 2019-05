Campania: Giannuzzi (M5s), nostra riforma del 416-ter spezza legame tra voto di scambio e politica (2)

- Silvana Giannuzzi ha inoltre puntato il dito contro la mala politica delle maggioranze costruite a tavolino: “Grumo Nevano, nel napoletano, ha avuto ben 8 amministrazioni dal 2010. La città è commissariata dal 2018, quando il Consiglio comunale è stato sciolto a seguito di una raffica di arresti per corruzione negli appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”. La senatrice cita infine la città di Casoria, dove “il Consiglio comunale risulta sciolto 4 volte in 13 anni: una per infiltrazioni malavitose, tre per sfiducia al primo cittadino”. “Il Movimento 5 stelle rappresenta pertanto l'unica alternativa a questa gestione della Cosa Pubblica come cosa propria, che è evidentemente il brodo di coltura delle collusioni”, ha concluso Silvana Giannuzzi. (Ren)