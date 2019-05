Acerra (Na): annunciata la riduzione delle tariffe orarie per la sosta delle auto

- Riduzione delle tariffe orarie per la sosta delle vetture sulle auto blu con l'arrivo di nuovi parcometri elettronici che consentano l'indicazione preventiva del numero di targa al momento del pagamento del ticket per la sosta, probabile il pagamento di 1 centesimo di euro al minuto per la sosta dell'auto nella prima ora. Lo ha annunciato il sindaco di Acerra (Na) Raffaele Lettiere questa mattina durante la convocazione della Commissione consiliare "statuto e regolamento" per dare indicazioni anche relative alle modifiche regolamentari da predisporre. Modifiche della tariffa con riduzioni, ma anche controlli celeri e certi da parte degli agenti della Polizia municipale tramite l'inserimento del numero di targa sulle colonnine da parte dell'automobilista che parcheggia l'auto sulle strisce blu proprio per mantenere l'obiettivo principale di sostenere il commercio cittadino e scoraggiare la sosta continua delle vetture sulle strisce blu in prossimità dei corsi principali, così da liberarli velocemente. Il sindaco ha ricordato i precedenti incontri avuti dall'amministrazione con i commercianti locali, annunciando anche che, oltre alla rideterminazione della tariffa con il sistema elettronico, allo studio ci sono anche esenzioni per i medici di base che saranno impegnati in visite mediche domiciliari, possibilità di pagare il ticket con lo smartphone e abbonamento anche con Telepass. Il sistema elettronico consentirà inoltre il controllo da parte della Polizia municipale della regolarità del pagamento dell'assicurazione e del bollo auto. (Ren)