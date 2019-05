Lavoro: occupazione giovanile, al via in Piemonte "Garanzia Giovani 2" (3)

- La precedente programmazione di Garanzia Giovani, avviata in Piemonte a maggio 2014, ha permesso la presa in carico di 88.317 giovani, l’85% dei quali ha avuto almeno un avviamento in impresa, nel 68% dei casi con un contratto di almeno tre mesi (in particolare: 22.762 sono stati inseriti con contratto di apprendistato; 16.611 con contratto a tempo determinato di durata 3-6 mesi; 15.401 con contratto a tempo indeterminato; 15.516 con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi; 43.410 in tirocinio). L’assessora regionale al Lavoro esprime soddisfazione per l’imminente avvio di Garanzia Giovani 2, un intervento complementare rispetto a quelli, legati ad esempio alla formazione, che la Regione ha messo in campo in questi anni per aumentare l’occupabilità dei giovani e creare occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta di lavoro. (Rpi)