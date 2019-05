Napoli: al via oggi alla Mostra d’Oltremare la IV edizione di TuttoPizza

- Si alza il sipario sulla IV edizione di TuttoPizza, il salone internazionale dedicato agli operatori professionali del settore a cura della Squisito eventi. Dopo il taglio del nastro, ad inaugurare la tre giorni partenopea che si svolgerà nei padiglioni della Mostra D'Oltremare sino a mercoledì, Alessandro Nardi, presidente della Mostra, Sergio Miccù, presidente Apn, e Raffaele Biglietto, direttore di TuttoPizza. "Dopo il riconoscimento Unesco all'arte del pizzaiuolo, stiamo lavorando affinchè a questa figura professionale possa esser riconosciuto un titolo negli istituti alberghieri esattamente come avviene per l'enogastronomia: come esiste l'addetto ai servizi di cucina e sala deve esistere anche l'addetto ai servizi pizzeria", ha dichiarato Sergio Miccù, mentre Raffale Biglietto ha aggiunto: "La pizza è uno dei cibi più amati al mondo ed una grande opportunità di lavoro ma è anche uno dei segmenti più dinamici della ristorazione fuori casa. Attualmente in Italia ci sono 40.000 pizzerie, dunque un business enorme se si pensa che solo 10 anni fa c'erano molti più bar in Italia". (segue) (Ren)