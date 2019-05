Napoli: al via oggi alla Mostra d’Oltremare la IV edizione di TuttoPizza (3)

- Innumerevoli le occasioni di confronto e scambio sui tanti temi legati al food previste dal programma. In particolare, domani alle 10,30 si svolgerà la IV edizione di PizzAward di Mysocialrecipe, il contest dedicato ai pizzaioli, unica competizione in Italia a squadre con una sezione per pizze senza glutine. Mentre alle 11,30 è atteso il secondo Rapporto mercati e consumi della pizza in collaborazione con Cna Alimentare. A seguire, ore 12,30, ci sarà il meeting della Presidenza nazionale Cna Alimentare. Da segnalare anche il workshop su Pizza e celiachia e il convegno su Pizza & sport: i benefici della pizza nell'alimentazione degli sportivi a cura del Comitato organizzatore della 30° Summer Universiade Napoli 2019. TuttoPizza si presenterebbe con numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni e, superando le 17mila dello scorso anno, punterebbe alle 20mila presenze. Rispetto alla passata edizione, sarebbe in crescita di oltre il 15 % il numero degli espositori. Il grande interesse sarebbe confermato dal sold out di tutte le aree espositive dei 7.500 mq dei padiglioni 1 e 2 della Mostra d'Oltremare. Si tratta di una Fiera particolare, in cui non sono protagonisti solo gli stand espositivi ma gli operatori stessi grazie alla presenza dei principali esperti del settore che – attraverso un fitto programma di master class - trasmetteranno conoscenze e competenze su vari temi: dagli abbinamenti alla conservazione dei prodotti fino al design dei locali. (Ren)