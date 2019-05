Napoli: Borrelli (Verdi), Simioli (Radio Marte) e legale famiglia piccola Noemi lanciano raccolta fondi (2)

- "A tal proposito – hanno aggiunto Borrelli e Simioli – invitiamo tutti a non acquistare articoli o gadget con il nome di Noemi. Alcuni sciacalli stanno cercando di fare soldi sfruttando il nome della bambina". Tra i promotori dell'iniziativa figura anche Angelo Pisani, legale della famiglia della bambina. "La buona notizia di oggi è che Noemi è fuori pericolo. La prima battaglia è stata vinta, ora ci concentreremo su quella processuale. Il nostro obiettivo è mandare in galera tutti i responsabili della sparatoria. Mandanti, esecutori e coloro che dopo il fatto hanno offerto coperture”. “Lo Stato – ha proseguito Pisani – deve tutelare le vittime della malavita, anche quando non perdono la vita. Proporremo un Daspo per coloro che si macchiano di reati del genere”. “Chi ha sparato a Noemi deve essere allontanato dalla città, qui non c'è posto per lui", ha concluso il legale. (Ren)