Napoli: domenica il convegno "Ci prendiamo cura di voi" per le terapie dei tumori del colon-retto

- Si terrà domenica dalle 11.30 alle 13, a Napoli presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, il convegno "Ci prendiamo cura di voi", durante il quale sarà presentato il progetto diagnostico terapeutico per i tumori del colon-retto. L'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli è l'unico in Italia ad attuare terapie anticancro con bollino di qualità, secondo i promotori del convegno si tratta di un vero apripista perché il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei pazienti con tumore del colon-retto sia sempre più efficace. Ogni anno infatti circa 2.700 campani vengono ricoverati per un carcinoma del colon-retto, il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo più comune nelle donne, e sono oltre 2.400 gli interventi chirurgici per questa patologia. Introdurrà l'evento Paolo Delrio, direttore dipartimento Oncologia Addominale per l' Istituto nazionale dei tumori di Napoli. Condurrà Patrizio Rispo. prenderanno parte all'evento l'oncologo chirurgo Ugo Pace, l'oncologo medico Antonio Avallone, l'oncologo radioterapista Paolo Muto, la nutrizionista Livia Augustin, lo psicooncologo Francesco De Falco. (Ren)