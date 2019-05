Elezioni: domenica Zingaretti in Piemonte per regionali ed europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, domenica 12 maggio sarà in Piemonte in vista delle elezioni europee e di quelle regionali, che vedono Sergio Chiamparino candidato alla presidenza del Piemonte. Alle 10 sarà a Torino, all'Environment Park di via Livorno 60, con Piero Fassino, Chiamparino e Stanislas Guerini, delegato generale de La Republique En Marche. Poi si sposterà a Novara, dalle 14.30, al dopolavoro ferroviario di viale Leonardo da Vinci 16. Alle 16 sarà a Verbania, in villa Giulia di corso Zanitello a Pallanza. Alle 18.30 a Biella, in piazza Battistero, lato Via Italia. Alle 20.30, infine, a Vercelli, al Cinema Italia in piazza Pajetta 3. (Rpi)