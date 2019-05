Politica: Chiamparino, Salvini sta picconando lo stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo indecente che il ministro dell’Interno non senta il dovere di far pesare la sua autorevolezza istituzionale per intervenire e dire la sua, in modo netto ed esplicito, dalla parte di quella famiglia di rom, o sulla vicenda del Salone del libro". Così Sergio Chiamparino, presidente uscente della Regione Piemonte e candidato alla presidenza alle prossime elezioni regionali, durante Fatti e misfatti, la trasmissione del TGCom condotta da Paolo Liguori. "Il ministro dell’Interno preferisce la sua campagna elettorale permanente in cui minaccia politicamente di mandare a casa una volta il presidente della Regione Piemonte, l’altra il sindaco di Firenze. Ma vi pare normale questo atteggiamento da parte di chi dovrebbe istituzionalmente garantire l’imparzialità della competizione elettorale? - continua Chiamparino - Quale altro ministro dell’Interno del passato si sarebbe comportato così? La verità è che nei comportamenti e nei fatti l’attuale ministro dell’Interno sta picconando lo stato di diritto". (segue) (Rpi)