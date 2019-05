Sanità: Cto, l’ospedale smentisce blocco attività operatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In merito alla notizia di un presunto blocco delle attività operatorie presso l'Ospedale CTO a causa di uno sciopero degli operatori, l'Azienda Ospedaliera dei Colli smentisce la notizia apparsa su alcuni organi di informazione in cui si parla di un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento alla tibia”. Così in una nota dell’ l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. “Si precisa che l'intervento non era in programma per la giornata odierna, bensì era già programmato per la giornata di domani. L'attività operatoria si è svolta regolarmente in tutte le sale a disposizione all'interno del presidio ospedaliero e con il personale regolarmente in servizio", ha dichiarato Bruno Ronga, direttore del dipartimento Ortoneurologico e CTZ dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. "Nello specifico, nella giornata odierna, nelle 3 sale operatorie del complesso sono stati effettuati 6 interventi di natura ortopedica e 2 di chirurgia generale e, per la giornata di domani, sono in programma altri interventi, che verranno regolarmente eseguiti" ha concluso la nota.(Ren)