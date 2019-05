Regionali Piemonte: scheda elettorale, Movimento 5 stelle in alto a sinistra

- Il tribunale di Torino ha sorteggiato l'ordine con cui i quattro candidati compariranno sulla scheda elettorale delle prossime elezioni regionali, in programma il 26 maggio. In alto a sinistra comparirà il simbolo del Movimento 5 stelle, con a fianco il nome del candidato Giorgio Bertola. Sotto, sempre sulla sinistra, ci sarà la coalizione di centrodestra, che sostiene Alberto Cirio con cinque liste. Sul lato destro della scheda c'è il raggruppamento di centrosinistra, che punta sul governatore uscente Sergio Chiamparino, con sette simboli. Infine, in basso a destra c'è il quarto candidato, Valter Boero, per il Popolo della famiglia.(Rpi)