Politica: Chiamparino, Salvini sta picconando lo stato di diritto (2)

- "Ciò che mi preoccupa è vedere scene come quelle di ieri, nei confronti della famiglia rom romana che voleva entrare nella abitazione legittimamente assegnatale sulla base della legge italiana. Sono scene che per violenza verbale, minacce, odio vero il diverso, ricordano i pogrom. C’è chi sta innaffiando quotidianamente i semi di un potenziale totalitarismo, che vuol far vivere le nostre comunità non più sul riconoscimento e rispetto reciproco, ma sull’inseminazione dell’odio contro gli altri, trasformati nella causa dei propri problemi - ha aggiunto Chiamparino, che durante la trasmissione ha annunciato di aver firmato stamattina, con la sindaca Chiara Appendino, l’esposto alla Procura contro Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte. "Il Salone del Libro è sempre stato un libero spazio di discussione e di confronto tra tesi diverse, anche opposte. Ma le dichiarazioni fasciste del signor Polacchi sono la goccia che fa traboccare il vaso: è ora di dire basta, con gli strumenti dello stato di diritto, a questo proliferare di manifestazioni antidemocratiche", ha chiuso Chiamparino. (Rpi)