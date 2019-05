Napoli: Verdi, stop a insetticidi e altre sostanze tossiche pericolose per la salute di cani e gatti

- "Spesso lungo i marciapiedi dinanzi all'ingresso dei negozi viene sparso dai commercianti del pesticida per combattere gli insetti come blatte e scarafaggi. Questa abitudine rappresenta un grave pregiudizio per la salute di cani e gatti che si trovano a passare. Per questa ragione sposiamo la causa del gruppo Facebook "No ai veleni sul suolo pubblico!" che si propone di combattere questa brutta abitudine. Spesso, denuncia il gruppo, anche le deblattizzazioni vengono effettuate senza i dovuti avvisi con rischi altissimi per gli animali". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l'attivista del Sole che Ride per i diritti degli animali Patrizia Cipullo. "Chiediamo a tutti i commercianti di evitare di spargere sostanze tossiche sui marciapiedi dinanzi ai loro negozi. Allo stesso tempo chiediamo a tutti i padroni dei cani di evitare di lasciare gli escrementi di questi ultimi dinanzi agli ingressi degli esercizi commerciali. Solo con la massima collaborazione e civiltà di tutte le parti in causa si potrà risolvere questo problema ed evitare che qualche animale resti avvelenato da queste sostanze".(Ren)